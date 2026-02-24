На Дону в отношении адвоката возбуждено дело о взятке на 4 млн рублей

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» в отношении адвоката Адвокатской палаты Ростовской области. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на данные пресс-службы СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 20 февраля 2026 года адвокат получил от подсудимого по уголовному делу 4 млн руб. Эти средства предназначались для передачи неустановленным лицам, предположительно, из числа сотрудников правоохранительных и судебных органов, в обмен на назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Фигурант был задержан, а деньги изъяты. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Наталья Белоштейн