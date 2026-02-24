ЛДПР заменит нижегородца Александра Курдюмова в ЦИК России на Василину Кулиеву

Нижегородец Александр Курдюмов оставит свой пост в Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Курдюмова, его место в ЦИК РФ займет Василина Кулиева, которую на этот пост выдвинул высший совет ЛДПР.

«Статус члена ЦИК предполагает определенные ограничения, в частности — невозможность участия в партийной и избирательной деятельности. Поэтому в преддверии единого дня голосования 2026 года я сосредоточусь на работе в структурах ЛДПР и в Блоке Жириновского, который мне выпала честь возглавлять»,— отметил Александр Курдюмов.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Курдюмов вошел в состав ЦИК РФ в феврале 2021 года. До этого он несколько раз избирался депутатом Госдумы РФ от ЛДПР.