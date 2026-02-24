Ливень и ветер с порывами 20 м/с ожидается в Новороссийске

В Новороссийске может резко ухудшиться погода 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на прогноз Краснодарского ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, в течение суток 25 февраля возможны сильные дожди, ливень с грозой и усиление ветра с порывами до 20 м/c. На реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.

Жителей Новороссийска призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко