Промышленность первым пунктом

Фото: пресс-служба СИБУР

В январе 2026 года платформа HeadHunter опубликовала рейтинг лучших работодателей страны по итогам 2025 года. В категории «Крупнейшие компании» первые пять строчек заняли Альфа-Банк, ВТБ, X5 Group, «Аэрофлот» и СИБУР — единственная промышленная компания в этом списке.

Высокие позиции холдинг подтвердил и в других исследованиях. Компания вошла в «платиновый» список Forbes, первую группу рейтинга РБК, топ-3 в исследовании FutureToday и заняла первое место в отрасли по версии Changellenge. Эксперты отмечают, что подобное единодушие независимых источников — от студенческих опросов до оценок профессионального сообщества — однозначно указывает на лидерство СИБУРа среди работодателей реального сектора.

Успех компании отражает более широкий сдвиг на рынке труда. В последние годы все верхние строчки рейтингов работодателей уверенно занимали банки и технологические гиганты — Яндекс, Сбер, МТС, Т-Банк. Сегодня соискатели всё реже ориентируются на отраслевой бренд и всё чаще — на совокупность факторов: масштаб проектов, технологическую среду и возможность видеть реальный результат своего труда. В этих условиях промышленные компании, способные предложить современные условия работы и экосистему инноваций, вышли в один ряд с цифровыми лидерами, считает специалист в сфере управления персоналом Александр Забузов.

«Компании, которые демонстрируют работающую экосистему инноваций — от производства до клиентских сервисов и HR-практик, — начинают конкурировать за таланты с Big Tech на сопоставимых условиях. В этой логике предприятия реального сектора перестают быть "вторым выбором" и выходят в первый эшелон привлекательных работодателей», — комментирует эксперт.