Роспотребнадзор изъял 81 кг рыбы на Ставрополье в 2025 году

Ставропольский Роспотребнадзор изъял из торговли 18 партий рыбы и морепродуктов весом 81,45 кг при проверке почти трех тыс. магазинов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты обследовали 2828 торговых точек, где продают рыбу и морепродукты. Эксперты исследовали 1349 образцов продукции по санитарным, химическим и микробиологическим параметрам. Из них 23 пробы не прошли проверку по микробиологическим критериям.

«В ходе проверок выявлено: реализация рыботоваров с недостоверной информацией о содержании глазури, нарушения условий хранения рыботоваров, реализация рыбной продукции без маркировки, отсутствие маркировки с требуемыми реквизитами, деклараций о соответствии)»,— говорится в сообщении.

За выявленные нарушения предпринимателей оштрафовали на 30 тыс. руб. и выдали два предупреждения.

Валерий Климов