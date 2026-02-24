ПСБ продолжает расширять региональную сеть в Северной Осетии — Алании

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ» Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ»

«Отрытие офиса ПСБ в Моздоке — это закономерное и ожидаемое событие. Город является местом постоянной дислокации нескольких воинских частей. Поддержка военных остается стратегическим приоритетом ПСБ. Банк запустил целую экосистему специальных финансовых продуктов и полезных сервисов, заточенную под нужны участников СВО и ветеранов боевых действий. В Моздоке мы также намерены активно работать с клиентами гражданского сегмента, продвигать широкую линейку предложений для физических лиц, а также зарплатный проект с целым набором преимуществ как для работодателей, так и для держателей зарплатных карт»,— прокомментировал Хаджумар Гутнов, региональный руководитель ПСБ в Северной Осетии — Алании.

Офис ПСБ расположился в удобной городской локации на улице Комсомольская, 71. Жителей Моздока здесь проконсультируют по всем банковским продуктам из розничного сегмента, помогут с оформлением ипотечных или потребительских кредитов, выдадут дебетовую карту с выгодным кешбэком, подберут сберегательные продукты с высокой доходностью.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

ПАО «Банк ПСБ». www.psbank.ru

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16, ОГРН 1027739019142