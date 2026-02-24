СвЖД расширила линейку транспортно-логистических сервисов для грузоотправителей

Свердловская железная дорога (СвЖД) расширила перечень логистических услуг для грузоотправителей, сообщили в пресс-службе СвЖД. В их число вошел сервис по приему грузов с предприятий и их консолидации на железнодорожных площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Сервис включает погрузочно-разгрузочные работы, сопровождение перевозки, разработку схем размещения и крепления грузов, терминальную и складскую обработку, а также фотофиксацию каждой партии. Грузы доставляют из регионов всеми видами транспорта — в частности, сервисом воспользовались предприятия Челябинска, Башкортостана, Омска, Казани, Новокузнецка и Свердловской области. Это помогает компаниям сокращать эксплуатационные расходы, высвобождать ресурсы для профильной деятельности, налаживать межрегиональные поставки своей продукции.

Продукция, включая металлургическую, трубную и машиностроительную, консолидируется на грузовых дворах и станциях СвЖД, после чего формируются поезда для доставки в различные регионы страны. Железнодорожниками была разработана специальная технология крепления грузов, закуплен дополнительный реквизит и обучены работники.

За период работы сервиса с июля 2025 года по январь 2026 года было отправлено 487 вагонов и 39 контейнеров. Основной объем — 240 вагонов — отправлен со станции Шарташ в Екатеринбурге, также задействованы станции Блочная в Перми и Войновка в Тюмени. В настоящее время ведется подготовка к расширению количества площадок для накопления грузов: планируется использование терминалов в Нижневартовске (ХМАО-Югра) и Каменске-Уральском (Свердловская область). В перспективе предполагается увеличение номенклатуры грузов и рост объемов перевозок в контейнерах.

Ирина Пичурина