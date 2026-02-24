Двум жителям Марий Эл дали по 15 лет за организацию нарколаборатории

Верховный суд Марий Эл приговорил двух местных жителей к 15 годам 9 месяцам и 15,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Их обвиняют в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и хранении прекурсоров, сообщает пресс-служба судов республики.

Фото: Пресс-служба судов Республики Марий Эл

Следствие установило, что в одной из деревень Медведевского района обвиняемые в возрасте 22 и 43 лет организовали нарколабораторию для производства мефедрона, для изготовления которого они хранили необходимые прекурсоры.

Жителей Марий Эл обвиняют по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ.

Жилой дом и земельный участок, использованные для организации нарколаборатории, а также автомобиль конфискованы в пользу государства.

Анна Кайдалова