Владимиров: в 2026 году в Ставропольском крае построят четыре детских сада

Ставропольский край построит в 2026 году четыре детских сада в Ставрополе, Кисловодске и Михайловске общей вместимостью свыше 900 детей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Дошкольное учреждение на 220 мест в Кисловодске разместится на улице Героев Медиков. В краевом центре детсад построят на улице Южный обход — он будет рассчитан на 300 воспитанников.

«Каждый объект спроектирован с заботой о детях: светлые и комфортные помещения для занятий, медицинские и пищевые блоки, безопасные игровые площадки и благоустроенные территории»,— отметил глава региона.

Для финансирования проектов власти используют федеральные и краевые программы, включая президентский национальный проект «Семья». Владимиров поручил главам муниципалитетов контролировать ход работ по срокам и качеству строительства.

Тат Гаспарян