В Нальчике завели уголовное дело после гибели кровельщика

Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело после гибели кровельщика, который 18 февраля упал с крыши пятиэтажного дома в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, трагедия произошла во время кровельных работ — рабочий поскользнулся и сорвался вниз. От полученных травм он погиб на месте.

Предварительно установлено, что причиной несчастного случая стали грубые нарушения техники безопасности. Ответственные лица не обеспечили погибшего защитным снаряжением и не провели инструктаж по правилам выполнения высотных работ.

Следователи устанавливают всех лиц, которые должны были контролировать соблюдение норм охраны труда на объекте, и собирают доказательную базу по делу.

Валерий Климов