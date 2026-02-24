Самарской области направили почти 2 млрд рублей на капремонт 34 образовательных учреждений

В этом году в Самарскую область из федерального бюджета направили почти 2 млрд руб. на капитальный ремонт 34 образовательных организаций в рамках нацпроекта. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Работы планируется провести в учреждениях, расположенных в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и в муниципальных районах.

По словам главы региона, всего будут отремонтированы 24 школы, среди которых — три в Безенчукском районе, по две — в Кинельском, Пестравском и Большеглушицком районах. Также капремонт пройдет в образовательных организациях в Большой Черниговке, Борском, Новосемейкино, Шентале, Нефтегорске и п. Волжский Утес. В порядок приведут шесть детских садов в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском и Шигонском районах.

«Отдельное внимание — системе среднего профессионального образования. В рамках нацпроекта “Молодежь и дети” капитально отремонтируем четыре здания колледжей: Строительно-энергетического им. П. Мачнева, Самарского торгово-экономического, Поволжского государственного и Тольяттинского машиностроительного», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева