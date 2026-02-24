Бойцы СВО и их семьи стали почти втрое чаще обращаться в нижегородское Госюрбюро

В 2025 году за бесплатной юридической помощью в нижегородское «Госюрбюро» обратились 3,97 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. В 2024 году было 1,4 тыс. таких обращений (меньше в 2,8 раза), а в 2023 году — всего 102, рассказал директор «Госюрбюро» Максим Фомичев на заседании комитета заксобрания по госвласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выразился руководитель учреждения, основной мотив обращений — «смерть и деньги».

По данным юрбюро, участники СВО и их семьи обращаются по проблемам предоставления федеральных и региональных мер поддержки, выплат денежного довольствия, с вопросами признания граждан погибшими в ходе СВО или безвестно отсутствующими. Также среди вопросов — выплаты страхового возмещения, прекращение кредитных обязательств и предоставление кредитных каникул.

Иван Сергеев