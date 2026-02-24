Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 13:09 сняли режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 04:22 по московскому времени. Во время действия режима в аэропортах республики вводились ограничения на полеты, сейчас их сняли.

Анна Кайдалова