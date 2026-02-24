Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону более 3,7 тысяч семей получили остаток материнского капитала

С начала 2026 года в Ростовской области более 3,7 тыс. семей получили остаток материнского капитала, не превышающий 10 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что для получения остатка необходимо подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала. На его рассмотрение понадобится около пяти рабочих дней, еще пять дней займет перечисление средств.

Вся сумма остатка перечисляется единоразово на счет владельца сертификата, указанного в заявлении.

Наталья Белоштейн

