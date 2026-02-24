Сотрудника администрации Верхнеуральского округа обвиняют в мошенничестве

Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Челябинской области расследует уголовное дело в отношении начальника одного из отделов управления по работе с территориями администрации Верхнеуральского муниципального округа. Обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) заключили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в декабре 2023 года начальник отдела заключил фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на очистку дорог от снега. Кроме того, он подписал акт выполненных работ, хотя подрядчик не исполнил обязательства. Бизнесмену со счета администрации перевели 308 тыс. руб. Из них предприниматель передал начальнику отдела 270 тыс. руб., которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Обвиняемого задержали при силовой поддержке Росгвардии. Следователи провели обыски по месту жительства и работы фигуранта.

Виталина Ярховска