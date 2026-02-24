Арбитраж обязал Минобороны погасить долг за коммунальные услуги в Анапе

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Партнер-Анапа» к ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры Минобороны РФ» о взыскании задолженности за услуги управления жилым фондом.

Управляющая компания требовала взыскать 698 тыс. руб. основного долга за период с января по сентябрь 2024 года и 164 тыс. руб. неустойки за просрочку платежей с марта 2024 года по май 2025 года. По ходатайству истца судом в качестве соответчика привлекли Министерство обороны РФ.

Спор возник из договора временного управления многоквартирными домами по адресу: Анапа, бульвар Евскина, дом 9, корпуса 1, 2, 3, заключенного между ООО «Партнер-Анапа» и администрацией города-курорта Анапа в октябре 2020 года. На основании решения краевых властей от ноября 2020 года компания получила лицензию и приступила к управлению объектом.

Приказом директора Департамента военного имущества Минобороны от ноября 2020 года помещения в указанных домах передали в оперативное управление ФГАУ «Росжилкомплекс». Коммунальные услуги оказывались по тарифам, установленным для Анапы.

Ответчик не оплачивал услуги управляющей компании в течение девяти месяцев 2024 года, в результате чего образовалась задолженность почти в 700 тыс. руб. В октябре 2024 года истец направил претензию с требованием погасить долг, однако она осталась без ответа.

Представитель Минобороны возражал против удовлетворения требований и представил письменный отзыв. Остальные участники процесса в судебное заседание не явились, несмотря на надлежащее уведомление.

Суд постановил взыскать задолженность с федерального учреждения, а в случае нехватки средств — в субсидиарном порядке с Министерства обороны. Довод военного ведомства об отсутствии правовых оснований для привлечения к субсидиарной ответственности суд отклонил, сославшись на разъяснения Пленума Верховного суда.

Елена Турбина