В аэропорту Краснодара предупредили о корректировках расписания

Аэропорт Краснодара работает в штатном режиме, сегодня возможны корректировки расписания из-за позднего прибытия воздушных судов в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

По данным на 12:30, один задержанный со вчерашнего дня рейс обслужен и отправлен по маршруту. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, их обеспечивают всем необходимым согласно федеральным авиационным правилам.

Для ускорения обслуживания клиентов в аэропорту работает максимальное количество стоек регистрации, пунктов досмотра, а также усилен штат сотрудников всех служб. В терминалах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые помогают пассажирам в случае возникновения вопросов.

Кроме того, в терминалах увеличено количество посадочных мест, в пассажирских зонах установлены дополнительные кулеры с водой, а также в бесплатном доступе находятся комната матери и ребенка, фонтанчики с питьевой водой и зарядные станции.

Актуальную информацию о времени вылета можно узнать в сообщениях от авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, на онлайн-табло, в залах обслуживания или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина