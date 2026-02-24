Более 230 нижегородских операторов беспилотников прошли обучение в рамках ЭПР

В Нижегородской области в рамках экспериментального правового режима в 2025 году обучили более 230 пилотов беспилотных авиационных систем (БАС). Как сообщили в областном правительстве, эти пилоты уже задействованы в полетах беспилотников на территории региона.

Субъектами экспериментального правового режима (ЭПР) в Нижегородской области стали 30 организаций, которые занимаются обучением операторов БАС, разработкой и испытанием беспилотников и их комплектующих. Статус субъекта ЭПР дает таким организациям возможность обучать специалистов по программам подготовки, которые пока недоступны в рамках обычного правового поля. Например, эксплуатация БАС общей массой свыше 30 кг и др.

Полеты в рамках ЭПР в Нижегородской области проходят в рамках программы городской аэрологистики, для мониторинга и патрулирования лесов, трубопроводов, энергетических объектов, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении на три года в Нижегородской области экспериментального правового режима для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).

Тогда региональные власти отмечали, что предприятия и предприниматели, которые будут работать над созданием и испытаниями беспилотников в рамках ЭПР, инвестируют в свои производства 286 млн руб.

