Закрытый бренд-бранч «Искусство создания имиджа руководителя»
17 февраля 2026 года прошел закрытый бренд-бранч. Мероприятие было посвящено формированию успешного имиджа руководителя как важной части развития бизнеса в конкурентной среде.
Фото: Анна Кристиа
Спикер мероприятия Феликс Гамзаев, врач высшей категории, к. м. н., глава группы медицинских компаний CL раскрыл тему: «Личная репутация: как создать узнаваемый бренд». Он рассказал, как медицинские специалисты сегодня формируют и используют сильный личный имидж для привлечения пациентов и формирования доверия.
Псеунов Мурат, генеральный директор компании «Аякс», эксперт по коммерческой и жилой недвижимости, антикризисному управлению, стратегии инвестирования в недвижимость и бизнес поделился секретами построения эффективного личного имиджа, способствующего привлечению лояльных клиентов и позитивному восприятию среди профессиональных сообществ.
Иван Пташник, директор филиала «Цифра брокер», выделил важность цифровизации процессов и технологической поддержки в формировании современного облика лидера, подчеркнул значимость компетенций и инновационного подхода.
Хачикян Арам, руководитель Keramol.online, рассмотрел аспекты онлайн-развития и профессионального продвижения, обозначив новые горизонты саморазвития лидеров компаний.
Колмычек Олег, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея, дал ценные советы по выстраиванию репутации в строительстве, выявляя факторы, влияющие на успешность в сложной рыночной ситуации.
Мероприятие завершилось неформальным общением, гости смогли обсудить полученные знания и наладить полезные связи. Закрытый бренд-бранч стал местом для вдохновения и делового общения, что, безусловно, станет основой для дальнейшего роста и успеха участников.
Организатор мероприятия: Замира Натхо
Партнеры мероприятия: Компания «Цифра брокер» во главе с Пташником Иваном и компания Keramol.online, представленная руководителем Хачикяном Арамом.
