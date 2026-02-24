Закрытый бренд-бранч «Искусство создания имиджа руководителя»

17 февраля 2026 года прошел закрытый бренд-бранч. Мероприятие было посвящено формированию успешного имиджа руководителя как важной части развития бизнеса в конкурентной среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Кристиа Фото: Анна Кристиа

Спикер мероприятия Феликс Гамзаев, врач высшей категории, к. м. н., глава группы медицинских компаний CL раскрыл тему: «Личная репутация: как создать узнаваемый бренд». Он рассказал, как медицинские специалисты сегодня формируют и используют сильный личный имидж для привлечения пациентов и формирования доверия.

Псеунов Мурат, генеральный директор компании «Аякс», эксперт по коммерческой и жилой недвижимости, антикризисному управлению, стратегии инвестирования в недвижимость и бизнес поделился секретами построения эффективного личного имиджа, способствующего привлечению лояльных клиентов и позитивному восприятию среди профессиональных сообществ.

Иван Пташник, директор филиала «Цифра брокер», выделил важность цифровизации процессов и технологической поддержки в формировании современного облика лидера, подчеркнул значимость компетенций и инновационного подхода.

Хачикян Арам, руководитель Keramol.online, рассмотрел аспекты онлайн-развития и профессионального продвижения, обозначив новые горизонты саморазвития лидеров компаний.

Колмычек Олег, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея, дал ценные советы по выстраиванию репутации в строительстве, выявляя факторы, влияющие на успешность в сложной рыночной ситуации.

Мероприятие завершилось неформальным общением, гости смогли обсудить полученные знания и наладить полезные связи. Закрытый бренд-бранч стал местом для вдохновения и делового общения, что, безусловно, станет основой для дальнейшего роста и успеха участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Носков — шеф-повар ресторана «Мамули» в Краснодаре Фото: Анна Кристиа Иван Пташник — директор филиала «Цифра брокер» в г. Краснодар Фото: Анна Кристиа Феликс Гамзаев — врач высшей категории, к.м.н., глава группы медицинских компаний CL Фото: Анна Кристиа Мурат Псеунов — генеральный директор компании «Аякс», эксперт по коммерческой и жилой недвижимости, антикризисному управлению, стратегии инвестирования в недвижимость и бизнес Фото: Анна Кристиа Хачикян Арам — основатель и руководитель Keramol.online Фото: Анна Кристиа Колмычек Олег — руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Фото: Анна Кристиа Следующая фотография 1 / 6 Артем Носков — шеф-повар ресторана «Мамули» в Краснодаре Фото: Анна Кристиа Иван Пташник — директор филиала «Цифра брокер» в г. Краснодар Фото: Анна Кристиа Феликс Гамзаев — врач высшей категории, к.м.н., глава группы медицинских компаний CL Фото: Анна Кристиа Мурат Псеунов — генеральный директор компании «Аякс», эксперт по коммерческой и жилой недвижимости, антикризисному управлению, стратегии инвестирования в недвижимость и бизнес Фото: Анна Кристиа Хачикян Арам — основатель и руководитель Keramol.online Фото: Анна Кристиа Колмычек Олег — руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Фото: Анна Кристиа

Следите за новыми мероприятиями и инициативами, которые помогут Вам в развитии Вашего личного имиджа и бизнеса!

Организатор мероприятия: Замира Натхо

Партнеры мероприятия: Компания «Цифра брокер» во главе с Пташником Иваном и компания Keramol.online, представленная руководителем Хачикяном Арамом.

Организатор и рекламодатель ИП Натхо З. А. ИНН 010602610553