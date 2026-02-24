Концерн «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию автоматов АК-12К

Ижевский оборонный концерн «Калашников» поставил первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К заказчику по госконтракту. Из-за высокой востребованности оружия, объем его производства в этом году «значительно вырос», сообщает пресс-служба предприятия.

«Укороченный 5,45 мм автомат Калашникова АК-12К создан конструкторским коллективом предприятия по запросам штурмовых и разведывательных подразделений ВДВ и в кратчайшие сроки поставлен на плановое производство»,— говорится в сообщении.

Автомат АК-12К отличается меньшей массой и размером, сохранив при этом качества полноразмерного АК-12. Разница — 3,4 кг против 3,7 кг у полной версии автомата, а длина — 810 мм в боевом положении против 880 мм у АК-12. Поставляется укороченный автомат в расцветке «Мультикам», что начала использоваться при производстве автоматов Калашникова только в 2025 году.

Напомним, ранее «Калашников» планировал увеличить производство гражданского стрелкового оружия. К ним относятся полуавтоматический карабин TR3 на базе АК-12, а также самозарядные карабины «Тигр» и «Сайга».

Владислав Галичанин