На Дону выставили на торги Заозерьевское месторождение за 28 млн рублей

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области выставило на торги Заозерьевское месторождение для разведки и добычи песка, суглинка и известняка-ракушечника. Соответствующая информация опубликована в ГИС «Торги». Площадь участка составляет 13,5 га.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена лота составляет 28,3 млн руб., шаг аукциона — 2,8 млн руб.

Предполагаемый объем песка категорий С1 и С2 в месторождении составляет около 2,5 млн куб. м. Суглинок категории С1 имеет объем 2,2 млн куб. м. Известняк категорий С1 и С2 — 640,3 тыс. куб. м.

Победителю торгов продлят лицензию на 29 лет.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 26 марта. Аукцион состоится 16 апреля.

Наталья Белоштейн