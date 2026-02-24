Амурчанку осудили в Нижнем Новгороде за канал нелегальной миграции

Жительницу Амурской области осудили в Нижнем Новгороде за организацию канала нелегальной миграции. Сормовский райсуд признал фигурантку виновной по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и назначил ей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

Следствие установило, что злоумышленница и трое ее сообщников помогали иностранцам попадать в Россию, указывая в документах для въезда ложные цели визита. В действительности этих мигрантов привлекали к нелегальной трудовой деятельности.

Приговор вступил в законную силу.

Елена Ковалева