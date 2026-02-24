Нижегородский ОКБМ имени Африкантова попал под санкции Великобритании

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» (ОКБМ, входит в ГК «Росатом») из Нижнего Новгорода попало в санкционный список Великобритании. Всего в него добавлены 297 новых позиций, следует из документа, опубликованного 24 февраля 2026 года.

ОКБМ занимается созданием атомных энергетических установок различных типов и оборудования.

Среди попавших в список физлиц есть уроженец города Горького (сейчас Нижний Новгород), президент АО «Русатом Оверсиз» Илья Вергизаев.

Галина Шамберина