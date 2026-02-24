Круглый стол Ассоциации АМОС: отельеры Юга страны обсудят перспективы туризма в 2026 году!
26 февраля в Сочи Ассоциация Отельеров АМОС проведет круглый стол. Он соберет на одной площадке ведущих экспертов отрасли, которые поделятся своими планами, расскажут о лучших практиках, проблемах и перспективах предстоящего сезона!
Фото: пресс-служба Ассоциация Отельеров АМОС
Традиционный Круглый стол в начале года в Сочи собирает вместе ведущих игроков рынка Юга страны, а также лидеров своих сегментов со всей России. Это не только отельеры. Мероприятие объединяет экспертное сообщество всей туротрасли — представителей власти, общественных организаций, mice-индустрии, ресторанного сектора, образования, СМИ. Традиционно участники круглого стола обмениваются опытом, заводят полезные знакомства, открыто говорят о своих проблемах и узнают мнение коллег. И, конечно, активно обсуждают тренды и планы на год!
Тема №1 предстоящего мероприятия — непростой 2026 год. Эксперты туриндустрии обсудят острые вопросы рынка:
- Ситуация на рынке глазами отельеров и партнеров на рынке Сочи, Адлера, Сириуса, Лазаревского района, Абхазии, Анапы, Крыма и Северного Кавказа.
- Лучшие решения для продвижения, маркетинга и продаж — обобщенный опыт мировых и российских практик от экспертов АМОС и всей России!
- Позиция опытных продавцов — мнения ведущих туроператоров и крупнейших онлайн-платформ.
Также будут затронуты темы: отношения с государством, подготовка персонала и некоторые моменты событийного туризма на края сезона и в межсезонье.
К дискуссии приглашены:
- Представители Министерства курортов и Олимпийского наследия Краснодарского края, представители администрации г. Сочи и депутатского корпуса.
- Первые лица ведущих девелоперских компаний, курортов, лауреатов Премии АМОС, в т.ч.: Группа ЛСР, E.ANTONIADES CONSTRUCTION LTD, MARINE GARDEN SOCHI HOTELS AND SPA, Группа MANTERA, курорты Красная Поляна и Роза Хутор, представители ведущих отелей и здравниц.
- Владельцы и топ-менеджеры ведущих Управляющих компаний и отельных операторов: Zont; Прованс; UNDERSUN; MIRROR Hotels; ДЕСО Курорт; Adamand Resort; Primel Hotel Group; Cosmos Hotel Group; UPRO GROUP; DOMINA и др.
- Руководители банковской сферы, первые лица компаний-поставщиков, представители федеральных брендов — партнеров Ассоциации Отельеров АМОС: Ростелеком, ORMATEK, Акустик Групп, Cotton Way, FINOKO, FRANKO и др.
- Руководители учебных заведений по подготовке специалистов для курортной сферы.
Всего на мероприятии ожидается до 120–150 человек — топ-менеджеров и владельцев предприятий.
Ассоциация Отельеров АМОС, г. Сочи, ул. Советская, 42/1, 2 этаж, ОГРН 1172375074695
