Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородского детского омбудсмена Маргариту Ушакову предложили на третий срок

Губернатор Глеб Никитин внес кандидатуру Маргариты Ушаковой для назначения ее на новый срок в должности уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Комитет заксобрания по госвласти на заседании 24 февраля поддержал ее кандидатуру.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова также поддержала переназначение Маргариты Ушаковой, прислав в заксобрание Нижегородской области телеграмму о согласовании кандидатуры.

Госпожа Ушакова занимает эту должность уже два срока, с ноября 2015 года.

Иван Сергеев