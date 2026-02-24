Нижегородского детского омбудсмена Маргариту Ушакову предложили на третий срок

Губернатор Глеб Никитин внес кандидатуру Маргариты Ушаковой для назначения ее на новый срок в должности уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Комитет заксобрания по госвласти на заседании 24 февраля поддержал ее кандидатуру.

Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова также поддержала переназначение Маргариты Ушаковой, прислав в заксобрание Нижегородской области телеграмму о согласовании кандидатуры.

Госпожа Ушакова занимает эту должность уже два срока, с ноября 2015 года.

Иван Сергеев