В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

На территории Северной Осетии 24 февраля ввели режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации»,– сообщил руководитель региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 24 февраля в 12:19 мск также объявил в регионе беспилотную опасность.

Это уже второе за последнее сутки объявление об опасности появления в небе беспилотников в регионе. Предыдущий режим был отменен рано утром 24 февраля.

Валерий Климов