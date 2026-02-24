Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Автомобиль столкнулся с грузовым поездом под Новороссийском

Авария с участием легкового автомобиля и грузового поезда произошла в Новороссийском районе. По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, столкновение случилось между станциями «Баканская» и «Тоннельная».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительной версии, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед грузовым составом. Машинист поезда осуществил экстренное торможение, но расстояния было недостаточно, чтобы избежать столкновения.

В результате произошедшего никто не пострадал, согласно сведениям пресс-службы СКЖД. Авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

София Моисеенко

