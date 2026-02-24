На Ставрополье объявили беспилотную опасность

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в регионе беспилотную опасность. Об этом он сообщил 24 февраля в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотную опасность»,— написал глава региона.

Владимир Владимиров призвал жителей следить за передаваемыми сводками и при необходимости обращаться в экстренные службы по телефону 112.

На территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края 24 февраля около 06:00 объявлен отбой беспилотной опасности.

Тат Гаспарян