На Ставрополье объявили беспилотную опасность
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в регионе беспилотную опасность. Об этом он сообщил 24 февраля в своем Telegram-канале.
«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотную опасность»,— написал глава региона.
Владимир Владимиров призвал жителей следить за передаваемыми сводками и при необходимости обращаться в экстренные службы по телефону 112.
На территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края 24 февраля около 06:00 объявлен отбой беспилотной опасности.