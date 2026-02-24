Барнаульский ГЭТ разделят на автобусное и трамвайно-троллейбусное предприятия

Власти Барнаула планируют разделить МУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) на два предприятия по профилю парка. Планы реорганизации руководство города обсудило на совещании, состоявшемся на прошлой неделе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С 1 января 2027 года муниципальным унитарным предприятиям будет запрещено осуществлять перевозку пассажиров автобусами. В связи с этим есть необходимость разделения МУП “Горэлектротранс” на два отдельных предприятия, где одно будет заниматься перевозкой пассажиров электротранспортом, а второе — автобусами»,— говорится в сообщении на официальном сайте Барнаула по итогам совещания. По оценке вице-мэра Андрея Курышина, реорганизация повысит эффективность управления городскими пассажироперевозками.

По данным МУП «Горэлектротранс», на 1 ноября 2025 года предприятие располагало 188 трамваями, 62 троллейбусами и 41 автобусом. Согласно «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года его чистый убыток составил 91,2 млн руб. при выручке 1,76 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», возможность создания муниципального автобусного предприятия власти Барнаула обсуждали еще в 2023 году.

Валерий Лавский