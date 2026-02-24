В Ставрополе установят еще 6 «умных» светофоров

В Ставрополе продолжают развивать интеллектуальную транспортную систему (ИТС): в этом году к сети «умных» светофоров добавят еще шесть точек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале городской администрации.

«Сейчас специалисты прокладывают кабельные линии — модернизация затронет перекрестки Мира — Краснофлотской, Кулакова — Коломийцева, Ленина — Жукова, Ленина — Семашко, Старомарьевского шоссе — Селекционной, а также светофор на улице Ленина возле «Водоканала». После установки датчиков их работу настроят с учетом транспортных потоков»,— уточнили в мэрии.

Всего в городе насчитывается более 200 светофоров, из которых 79 уже интегрированы в ИТС и находятся под круглосуточным контролем диспетчеров.

Валерий Климов