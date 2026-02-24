В аэропорту Минвод задерживают и отменяют рейсы

Аэропорт Кавказских Минеральных Вод 24 февраля объявил о задержках девяти прилетающих рейсов из российских и зарубежных городов, а также отменил три вылета. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Не по расписанию прибудут самолеты из Санкт-Петербурга, Астрахани, Калуги, Пхукета, Еревана, Москвы, Екатеринбурга, Перми и Антальи. Ситуация с отправлением воздушных судов складывается лучше — задерживается только один рейс до Екатеринбурга, запланированный на 16:50.

Три рейса — в Сочи, Саранск и Пензу — отменены. Администрация аэропорта не сообщила причины сбоев в работе.

Валерий Климов