На Дону в пользу пенсионера с мошенника взыскали 1 млн рублей
В Шахтах суд взыскал с мошенника 1 млн руб. в пользу обманутого пенсионера. Исковое заявление подали сотрудники прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что местный житель перевел деньги на банковский счет мошенника, представившегося брокером биржи. Злоумышленник убедил пострадавшего выступить в качестве инвестора.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры.