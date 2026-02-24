Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону в пользу пенсионера с мошенника взыскали 1 млн рублей

В Шахтах суд взыскал с мошенника 1 млн руб. в пользу обманутого пенсионера. Исковое заявление подали сотрудники прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что местный житель перевел деньги на банковский счет мошенника, представившегося брокером биржи. Злоумышленник убедил пострадавшего выступить в качестве инвестора.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все