В Кисловодске без тепла остались 13 многоквартирных домов

В Кисловодске из-за коммунальной аварии жители 13 многоквартирных домов остаются без отопления. Об этом с своем Telegram-канале рассказал глава города Евгений Моисеев.

«В связи с устранением утечки на западном луче от котельной Набережная 1 центральное отопление временно отключено по следующим адресам: Губина 44, 46, 58, 60, 62, Куйбышева 56, 57, 59, 77, 79, 81, Победы 33, 33а, Цирк, Администрация»,— сообщил сити-менеджер курорта.

Сроки восстановления подачи тепла в администрации не уточняют.

Валерий Климов