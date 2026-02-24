Годовая инфляция в Удмуртии выросла до 6,6% в январе

Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась с 6,2% до 6,56% в январе, что на 0,56 п.п. выше, чем в среднем по стране. Так, цены в регионе за месяц выросли на 1,74%, сообщает удмуртское отделение Банка России со ссылкой на Росстат.

«После длительного снижения годовая инфляция в России в январе 2026 года ожидаемо повысилась. Однако это не разворот тренда, а результат влияния разовых факторов. После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5—5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%»,— говорится в сообщении.

За год в регионе продовольственные товары подорожали на 6,67%. Год к году наибольший рост цен наблюдается на чай, кофе и какао (+16,7%), общественное питание (+15,4%), хлебобулочные изделия (+14,4%) и рыбопродукты (+10,2%). Наибольшее падение стоимости у яиц — на 26%. При этом в сравнении с декабрем больше всего в цене прибавила плодоовощная продукция (+13,2%).

Непродовольственные товары за 12 месяцев выросли в цене на 4,28%. Более всего подорожали печатные издания (14,5%) и моющие средства (10,9%). Сильнее всего снизилась стоимость телерадиотоваров (-11,4%). Относительно декабря она, наоборот, увеличилась на 2,3% сильнее прочих товаров.

Услуги относительно января 2025-го подорожали больше прочих: +9,72%. Наибольший рост замечен в образовательных услугах (+14,8%), ЖКУ и аренде (+13,7%), санитарно-оздоровительных услугах (+13,4%) и в пассажирском транспорте (+11%). При этом упала стоимость услуг зарубежного туризма — на 12%. В сравнении с декабрем она же, наоборот выросла на 3,7%. Также подорожали услуги организаций культуры (+3,6%) и быта (+2,9%).

Напомним, ранее в декабре 2025 года инфляция в Удмуртии составляла 6,26%. В среднем же по стране она была в районе 5,59%.

Владислав Галичанин