В Новороссийске приезжие украли из квартиры деньги, технику и украшения

Двое приезжих осуществили кражу в одном из домов Новороссийска на общую сумму более 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, двое мужчин, находясь в подъезде многоквартирного дома, заметили ключи в замочной скважине одной из квартир. Они проникли в чужое жилище, а их 28-летняя сообщница осталась снаружи для наблюдения за обстановкой. Приезжие выкрали из квартиры видеокамеру, фотоаппарат, плазменный телевизор, несколько мобильных устройств, а также деньги в иностранной валюте и ювелирные украшения.

Злоумышленники планировали продать украденные вещи, а деньги намеревались разделить на троих. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Все материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Причастным к краже может грозить до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко