Количество кафе в Ростовской области выросло на 11% за год

На 1 января 2026 года в Ростовской области насчитывалось более 1 тыс. кафе. Это на 110 заведений или на 11,1% больше, чем годом ранее, когда их было 991. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные исследования «Контур.Фокуса».

Рестораны стали самой многочисленной, но наименее динамично развивающейся категорией заведений в сфере общественного питания региона. К началу 2026 их число увеличилось всего на 4,4%, достигнув 4,5 тыс. точек. В начале 2025 года действовало 4,3 тыс. ресторанов.

В то же время более значительный рост показали бары: за год их количество выросло на 7,7%, до 349 точек. В начале 2025 года их было зарегистрировано 324.

По итогам 2025 года в Ростовской области общее число предприятий общественного питания возросло на 5,7% и достигло почти 6 тыс. объектов. Так в 2025 году в регионе открыли 1,4 тыс. новых заведений и закрыли более тысячи старых. В частности, ликвидированы 736 ресторанов, что немного меньше, чем в 2024 году, когда их количество закрытий составляло 743.

Наталья Белоштейн