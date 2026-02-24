В ХМАО по подозрению в получении взятки задержан директор энергокомпании

В Нижневартовске сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали директора энергетической компании. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

По данным следствия, с марта 2024 года по февраль 2025 года подозреваемый, используя служебное положение, потребовал от местного предпринимателя 200 тыс. руб. В обмен он обещал не применять требования законодательства при заключении договоров с нарушениями. В ходе оперативных мероприятий была зафиксирована передача 110 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение с вымогательством взятки в крупном размере). По данным управления СКР по ХМАО-Югре, по ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу.

Ирина Пичурина