Сбер выдаст Челябинской области еще 10 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

ПАО «Сбербанк» стал победителем 12 аукционов на предоставление кредитов суммарным объемом 10 млрд руб. бюджету Челябинской области на частичное покрытие дефицита и погашение долговых обязательств. Сведения о заключенных контрактах опубликованы на портале госзакупок 24 февраля.

Министерство финансов Челябинской области и ПАО «Сбербанк» заключили восемь контрактов на открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. каждая, четыре — по 500 млн руб. каждая. Начальная цена составляла 115,95 млн и 57,97 млн руб. соответственно. Только в одном аукционе Сбер был единственным участником. По итогам торгов стоимость договоров варьируется от 52,56 млн до 115,95 млн руб. Общая цена обслуживания 12 кредитных линий превышает 1,13 млрд руб.

Согласно конкурсной документации, процентная ставка по всем кредитам плавающая. Период выборки заемных средств — в течение 30 календарных дней с даты заключения договора, срок действия кредитных линий — до 1 октября 2026 года включительно. Каждый контракт заказчик может расторгнуть досрочно.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 28 января минфин Челябинской области объявил 12 аукционов на предоставление бюджету кредитов на общую сумму 10 млрд руб. Начальная цена восьми закупок составляла 164,13 млн руб. каждая, четырех — 82 млн руб. каждая. Но через два дня закупки отменили. 3 февраля минфин региона повторно объявил аукционы с новой начальной ценой.

В конце прошлого года министерство заключило 44 контракта на открытие кредитных линий общим объемом почти 54 млрд руб. на частичное покрытие дефицита бюджета Челябинской области. В том числе 34 договора подписано с ПАО «Сбербанк», девять — АО «Т-банк», один — АО «АКБ „Новикомбанк“».