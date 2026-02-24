В Саратов доставили первый новый трамвай «Витязь-М» для маршрута №3

В Кировское депо Саратова прибыл первый из 16 новых трехсекционных трамваев «Витязь-М». До конца февраля парк пополнится девятью трамваями, в марте — еще семью, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / volodin_saratov Фото: t.me / volodin_saratov

Новые трамваи будут курсировать по маршруту скоростного трамвая № 3. «Витязь-М» обладает большой пассажировместимостью — до 274 человек. Ранее трамваи прошли технические испытания и заводскую обкатку для проверки всех систем. Обновление подвижного состава было ранее инициировано председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Известно, что в марте 2026 года завершится первый этап реконструкции трамвайного маршрута № 3 на участке от 6-й Дачной до Кировского трамвайного депо. Следующий участок — до Детского парка — отремонтируют до октября текущего года.

По словам главы региона Романа Бусаргина, стоимость контракта на ремонт маршрута № 3 превышает 6,5 млрд руб. Последний ремонт трамвайной сети в Саратове был более 40 лет назад. Общая протяженность линий — 121 км, на которых действует 10 маршрутов. В проект модернизации вошли четыре из них — № 3, 6, 8, 9.

Марина Окорокова