В Сочи работают системы противовоздушной обороны

В Сочи активирована система противовоздушной обороны для отражения возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все оперативные, специальные и экстренные службы города приведены в состояние максимальной готовности. Координацию действий ведет городской оперативный штаб, который призывает жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям прибрежных районов, а также тем, кто находится рядом с окнами или на улице, рекомендовано укрываться в глухих помещениях без остекления, использовать подвалы, цокольные этажи, подземные переходы или тоннели. Водителям и пешеходам запрещается использовать автомобили в качестве укрытия или находиться у стен многоквартирных домов.

Сотрудники экстренных служб предупреждают очевидцев событий воздержаться от съемки и публикации материалов в социальных сетях, включая работу ПВО, сбитые или поврежденные БПЛА, действия оперативных подразделений и средства защиты объектов. Городской штаб напоминает, что сигналы тревоги будут отменены только после стабилизации обстановки и официального подтверждения безопасности.

На фоне включенной системы ПВО временно введены ограничения для гражданских воздушных судов. Аэропорт Сочи работает в режиме ограниченного приема и выпуска рейсов. Все службы аэропорта готовы к оперативной работе после снятия ограничений, а авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании через контактные данные, указанные при бронировании, а также на онлайн-табло, сайте аэропорта и в телеграм-боте @AerodinamikaBot.

Администрация аэропорта напоминает пассажирам о необходимости соблюдения правил поведения в терминале: не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и пассажирам с детьми. Для комфорта посетителей работают бесплатная комната матери и ребенка, а также фонтанчики с питьевой водой вблизи санузлов.

Жители и гости города могут быть уверены, что все службы города и аэропорта работают слаженно, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность. Городской оперативный штаб и ПВО остаются в активной готовности до полного устранения угрозы.

Мария Удовик