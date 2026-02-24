На Дону заболеваемость корью снизилась в 25 раз за год

В 2025 году в Ростовской области заболеваемость корью снизилась в 25 раз в сравнении с 2024 годом. Показатель уменьшился за счет увеличения охвата прививками до 95%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тот же период в регионе в 3,1 раза снизилась заболеваемость коклюшем. В 2025 году регистрировались единичные случаи заболевания краснухой и эпидемическим паротитом.

Кроме этого, в Ростовской области более 10 лет не регистрировались случаи дифтерии и полиомиелита, вызванным диким штаммом полиовируса.

Наталья Белоштейн