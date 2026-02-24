На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Согласно данным метеорологов, утром и до конца суток 25 февраля местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой. Порывы ветра достигнут 20 м/с.
На юго-западных притоках реки Кубани и в реках черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды. Он может достигнуть неблагоприятных отметок.