На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Согласно данным метеорологов, утром и до конца суток 25 февраля местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

На юго-западных притоках реки Кубани и в реках черноморского побережья от Анапы до Магри возможен подъем уровня воды. Он может достигнуть неблагоприятных отметок.

Алина Зорина