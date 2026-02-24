Жительницу Ессентуков осудили на 10 лет за наркоторговлю

Александровский районный суд Ставропольского края приговорил 57-летнюю жительницу Ессентуков к десяти годам колонии общего режима за попытку сбыта наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В марте 2025 года подсудимая на территории домовладения в селе Саблинском собрала и высушила выращенное ею наркотическое растение.

Обвиняемая упаковала каннабис в семь полимерных пакетов общим весом свыше 1,2 кг. Кроме того, она поместила части растения, содержащие тетрагидроканнабинол, в десять свертков массой более 3,2 кг. Все наркотические вещества предназначались для последующей продажи.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян