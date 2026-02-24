На Дону внедрят проект умного освещения дорог

В Ростовской области представлен план пилотного проекта по внедрению системы «Умное освещение региональных дорог». Его планируют реализовать в рассрочку на срок от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации ведомства, проект предусматривает строительство новых сетей и модернизацию освещения с умными светильниками, управляемыми онлайн. Финансирование доступно в рассрочку на 3-7 лет, что ускоряет освещение ключевых участков без единовременных затрат.

Отмечается, что цифровые технологии создают дополнительные доходы от размещения оборудования на опорах (5G, камеры, V2I). Пилотный проект с поэтапным внедрением и предварительным расчетом эффективности поможет оценить цифровые решения перед их внедрением в Ростовской области.

