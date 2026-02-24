В Ижевске уже 4-й день подряд ищут рысь

В Ижевске продолжаются поиски рыси, что ранее 20 февраля была замечена вблизи ТЦ «Аврора Парк». Сегодня, 24 февраля, ее видели в районе улиц Чехова и Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сотрудники Минприроды Удмуртии выехали на место. Поиски продолжаются»,— отметили в ведомстве.

Жителям Удмуртии напоминают, что при встрече с диким животным не стоит находиться на его пути, делать резких движений и провоцировать его. «Будьте бдительны и осторожны»,— добавили в пресс-службе муниципалитета.