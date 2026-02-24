Самолет из Челябинска в Москву задержится на 14 часов

В челябинском аэропорту на 14 часов задерживается авиарейс в Москву. Информация об этом размещена в онлайн-табло аэропорта. Причиной могли стать неблагоприятные погодные условия в столице.

Согласно онлайн-табло, рейс, обслуживаемый авиакомпанией «Победа», по плану должен был вылететь в Москву в 6:30, однако время отправления изменилось на 20:35.

Пресс-служба Росавиации сообщает, что 24 февраля с 8 часов по местному времени в Москве прогнозируется сильный снегопад. Из-за этого может корректироваться расписание как прилетов, так и вылетов.

Ольга Воробьева