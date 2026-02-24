В аэропорту Сочи снова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи вновь введены ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
UPD: Ограничения на полеты сняли в 12:11 мск.
«Ъ-Кубань» писал, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призывают сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала тревоги после нормализации обстановки.