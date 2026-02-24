В аэропорту Сочи вновь ввели ограничения

В аэропорту Сочи действуют ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Данные меры направлены на обеспечение максимальной безопасности пассажиров и персонала, сообщили в воздушной гавани курорта.

Фото: «Ъ-Кубань»

Службы аэропорта находятся в состоянии готовности и готовы возобновить полноценную работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании обеспечивают информирование пассажиров о любых изменениях в расписании полетов через контакты, указанные в бронировании, а также через официальные каналы связи и онлайн-сервисы.

Администрация аэропорта напоминает пассажирам о необходимости соблюдения правил поведения в терминале: не занимать места вещами и багажом, уступать сиденья пожилым людям, женщинам с детьми и пассажирам с ограниченными возможностями. Для удобства пассажиров работают бесплатная комната матери и ребенка, а также фонтанчики с питьевой водой, расположенные около санузлов.

Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, подписавшись на уведомления по телеграм-боту @AerodinamikaBot, а также следить за аудиообъявлениями в терминале, уточнили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Меры безопасности, введенные из-за угрозы БПЛА, остаются обязательными для всех посетителей аэропорта до официального уведомления о снятии ограничений. Администрация просит сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации сотрудников и не создавать препятствий для работы экстренных служб и персонала аэропорта.

Мария Удовик