В Ставропольском крае выявили мошенничество на 11 млн рублей при ремонте дороги

Оперативники ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с УФСБ России по краю разоблачили гендиректора строительной компании, укравшего более 11 млн руб. на реконструкции дороги «Манычское – Белые Копани» в Апанасенковском округе, сообщает пресс-служба полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2023 года администрация Апанасенковского муниципального округа заключила с его компанией муниципальный контракт на эти работы; гендиректор, 44-летний мужчина, возглавлявший организацию, специализирующуюся на строительстве автодорог и автомагистралей, лично организовал схему обмана. Он заставил сотрудников составить акты приемки с завышенными данными о объемах выполненных работ и использованных материалах, хотя реальный объем работ существенно уступал указанному; разница превысила 11 млн руб., которые подрядчик получил от заказчика и присвоил.

Следствие установило, что гендиректор сознательно завысил стоимость материалов и работ, чтобы незаконно вывести бюджетные средства; он использовал подставных исполнителей и фиктивные накладные, типичные для коррупционных схем в дорожном строительстве Ставропольского края.

Апанасенковский округ, расположенный на севере края, часто реализует такие контракты в рамках национальных проектов вроде «Безопасные и качественные автодороги»; дорога «Манычское – Белые Копани» соединяет ключевые населенные пункты и служит важной транспортной артерией для местных фермеров и грузовиков, перевозящих зерно и сельхозпродукцию. Общий бюджет контракта следователи пока не раскрывают публично, но аналогичные проекты в округе в 2023 году оценивались в 50–100 млн руб.; хищение 11 млн руб. нанесло прямой ущерб муниципальному бюджету и замедлило ремонт, который должен был завершиться к концу 2023 года.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД вышли на след в ходе плановой проверки исполнения муниципальных контрактов; они проанализировали акты, накладные и банковские переводы, выявив несоответствия на месте работ. УФСБ подключилось для оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушку и наблюдение; гендиректор пытался скрыть следы, переведя деньги на счета подставных фирм, но оперативники заблокировали активы на сумму свыше 8 млн руб. Прокурорская проверка подтвердила факты мошенничества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ; суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде, а следствие продолжается с целью выявления возможных соучастников в администрации округа.

Станислав Маслаков