В Сочи включили сирены

В Сочи завыли сирены. Объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил региональный оперштаб. По информации оперативных служб, сигнал тревоги распространяется на весь город, и гражданам рекомендуется укрываться в безопасных помещениях до официального сообщения об отмене угрозы.

Если вы находитесь дома, необходимо избегать окон и укрываться в помещениях без остекления. Оптимальными для безопасности считаются коридоры, кладовые, ванные комнаты или любые комнаты, окна которых не выходят на побережье. Для тех, кто оказался на улице, рекомендуется перемещаться в подвальные или цокольные этажи ближайших зданий, тоннели, подземные переходы или парковки, избегая открытых пространств и транспортных средств в качестве укрытия.

Важным аспектом является соблюдение мер предосторожности при наблюдении работы систем ПВО. Жителям категорически не рекомендуется фиксировать происходящее на фото- или видеокамеры и публиковать материалы в социальных сетях. Это касается как отражения атак беспилотников, так и любых обломков БПЛА, работы специальных и оперативных служб, а также защитных сооружений объектов потенциальной опасности.

Городские службы просят всех граждан строго следовать инструкциям и оставаться в безопасных зонах до поступления официальной информации о завершении угрозы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить в экстренные службы по номеру 112.

Оперативные штабы города продолжают работу в усиленном режиме, координируя действия всех служб, задействованных для предотвращения возможных атак и защиты населения. Местные власти отмечают, что соблюдение простых, но обязательных мер безопасности позволит минимизировать риски для жителей и гостей города.

Мария Удовик